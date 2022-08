Basketball : Johanna Huppertz steigt bei EM mit DBB-Auswahl ab

Neuss Die deutschen Basketballerinnen verlieren ihr letztes Spiel der FIBA U16 Women’s European Championship in Portugal mit 40:51 gegen Finnland.

(sit) Am Ende blieb den deutschen Basketballerinnen bei der U16-Europameisterschaft im portugiesischen Matosinhos Platz 14, zu wenig für den Klassenverbleib in der A-Division. Dabei hatte der Nachwuchs des DBB mit Johanna Huppertz vom Damen-Zweitligisten TG Neuss Tigers sein Schicksal im letzten Match der Platzierungsrunde selber in der Hand gehabt. Nach dem 73:68-Erfolg über Litauen, an dem die in Neuss spielende Kempenerin mit zwei Punkten beteiligt war, hätte gegen Finnland ein weiterer Sieg zur Rettung gereicht. Doch die Partie hing mit 40:51 verloren, was Bundestrainer Stefan Mienack, dessen Schützlinge in Portugal überhaupt nur ein Spiel gewannen, ziemlich enttäuschte: „Dass wir jetzt als Vierzehnter absteigen und nächstes Jahr in der Division B antreten müssen, ist absolut bitter.“