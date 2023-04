Deutsche Meisterschaft im Basketball Johanna Huppertz greift mit Neuss nach dem Titel

Die 1,83 Meter große Flügelspielerin hatte während der Saison 2021/2022 ihrem Heimatverein SC Bayer 05 Uerdingen verlassen, um sich voll und ganz auf ihre Einsätze bei der TG Neuss in der U18-Bundesliga (WNBL) und in der 2. Liga der Frauen zu konzentrieren. Obwohl mit den (Damen-) Tigers nach einer unfassbar unglücklichen Saison sportlich in die Regionalliga abgestiegen ist, hat sie den Verbleib im Erstliga-Unterhaus noch nicht ganz abgehakt. „Der Verein will eine Wildcard beantragen, um in der 2. Bundesliga zu bleiben.“