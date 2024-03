Fußball-Landesliga Jörg Ferber ist zurück beim SC Kapellen

Die Beziehung zwischen Jörg Ferber und dem SC Kapellen scheint eine ganz besondere zu sein. Beide können einfach nicht voneinander lassen. Seit seinem ersten Engagement als Sportlicher Leiter bei dem Fußball-Landesligisten im Jahr 2018 kehrte er dem Verein aus unterschiedlichen Gründen schon zweimal den Rücken. Zuletzt im Sommer 2021. Jetzt ist er plötzlich wieder zurück auf dem Posten des Sportlichen Leiters und steckt mitten in den Planungen für die nächste Saison, die angesichts der bislang so erfrischend und erfolgreich aufspielenden SCK-Mannschaft vielleicht sogar in der Oberliga ablaufen könnte.