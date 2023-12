Galopp Jockey-Foul beim Saisonfinale auf der Neusser Rennbahn

Der langjährige Rennleitungs-Chef Peter Tasch besucht 88-jährig noch regelmäßig die Rennen in Düsseldorf und Köln. Zur Rennleitung gehörte auch der 2006 verstorbene Wilhelm-Josef Heyers, langjähriges Neusser Vorstandsmitglied und im hohen Alter noch im Rennsattel aktiv. Lutz Mäders Co-Autor Peter Brauer (69) hat mit dem Vollblüter Standard in Neuss im Preis vom Südpark sein einziges Rennen im Sattel gewonnen, allerdings im toten Rennen mit Liara, die der mehrfache Trainer-Champion Christian von der Recke ritt. Georg Bocskai und Lutz Mäder sind bis heute in der Turfszene geblieben. Bocskai (1736 Siege) reitet am stall seiner Ehefrau Carmen in Baden-Baden-Iffezheim noch täglich im Training, Lutz Mäder ist an der Seite seiner Ehefrau Erika an deren Rennstall in Krefeld im Einsatz. Allerdings nicht mehr im Rennsattel. Erika Mäder (die im gefürchteten Frauen-Zuchthaus Hoheneck eingesperrt wurde) ist mit 974 Siegen die erfolgreichste Trainerin der deutschen Rennsport-Geschichte. Carmen Bocskai hat von 1996 bis 1998 dreimal den Preis der Perlenkette in Neuss gewonnen.