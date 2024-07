Wechselbörse Fußball-Bezirksliga Jobsharing bei der DJK Gnadental

Aufsteiger 1. FC Grevenbroich-Süd geht mit einem neuen Trainer in die Saison. Marcel Müller, vorige Saison noch beim SV Uedesheim, übernimmt den Aufsteiger in der neuen Liga. Der Kader des 1. FC bleibt weitestgehend zusammen. „Wir wollten unseren Kader verjüngen, weshalb vier Spieler in die zweite Mannschaft gewechselt sind. Ich bin von allen Spielern überzeugt, unser Kader ist bereit für die Bezirksliga“, sagt Müller. Auch sein Team konnte sich in Luca Peters und Sergio Garcia Ramos zwei Bezirksligaspieler an Bord holen.