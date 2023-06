Achim Goetz feiert Geburtstag Seit 70 Jahren in der Gemeinschaft stark

In den vergangenen siebzig Jahren hat sich Joachim Goetz wirklich drangehalten: Europabeauftragter von Rotary International, Maschinenbaustudium TU Karlsruhe, Doktortitel, Direktor Mannesmann AG, Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young in Düsseldorf, Gründungsmitglied des Schützenlustzuges „Nur so“, Neusser Schützenkönig 2009/2010, dreifacher Familienvater (fünf Enkelkinder) und ab 1996 Vorsitzender des Neusser Rudervereins, dem er seit fast sechs Jahrzehnten angehört. Was vergessen? Ganz sicher! Macht aber gar nichts, denn der seit Montag 70-Jährige ist so viel mehr als in einem schnöden Lebenslauf zu erfassen ist.