Skaterhockey-Bundesliga Jetzt trainiert André Ehlert den Meister aus Kaarst

Der Kader zeigt sich dagegen fast unverändert: Johannes Matzken ist zu den Rams zurückgekehrt, Jonas Heupel und David Dietrich sind in die Zweitvertretung gewechselt, stünden bei Bedarf aber zur Verfügung. Wieder da ist Top-Verteidiger Dominik Boschewski. Der ehemalige Nationalspieler und Kapitän der Eagles hat nach seiner Auszeit wieder richtig Lust auf Skaterhockey, was besonders die exzellenten Torleute Richard Steffen und Daniel „Taylor“ Schneider freuen dürfte. Auf sie ist stets Verlass, trotzdem steht in Max Drücker und Roman Lienaerts die nächste Generation schon in den Startlöchern. Das gilt auch für Joe Jacobs. Aufgerückt von den superstarken Junioren (Deutscher Meister), verfügt der technisch beschlagene U19-Vize-Europameister über einen guten Schlagschuss, muss sich aber noch an das höhere Tempo gewöhnen. „Ehlert: „Er hat viel Talent, wird von Woche zu Woche besser.“