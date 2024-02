Basketball-Regionalliga Jetzt stehen bei den Elephants die Spieler in der Pflicht

Und auch der punktgleich mit den Elephants (8.) auf Rang neun liegende SV Haspe hat auf den Ausfall von Nino Vrencken (Bänderiss) reagiert, setzte schon beim überaschend deutlichen 81:58-Sieg in Deutz den spanischen Combo-Guard Alejandro Rubiera ein. Der 25-Jährig spielte zuletzt für Vestri in Island. Zuvor hatte bereits Wulfen mit der Verpflichtung von Juhwan Harris-Dyson zugeschlagen. Mit bislang 15,4 Punkten ist der US-Amerikaner maßgeblich am Höhenflug der Wölfe, die am vergangenen Samstag mit dem 83:70 gegen Grevenbroich ihren sechsten Sieg in Folge gefeiert hatten, beteiligt.