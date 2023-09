Fußball-Landesliga Jetzt-erst-recht-Stimmung bei Holzheim

Geht es nach HSG-Coach Hamid Derakhshan, ist sie das auf jeden Fall. „Die Mannschaft ist intakt und eine Einheit. Wir leben es mit unserem Trainerteam vor, dass es keine Rolle spielt, ob wir ein, zwei Spiele verlieren. Es kommt darauf an, dass wir uns entwickeln und Dinge besser machen“, erklärt Derakhshan. So hat er in den bisherigen Trainingseinheiten auch nicht festgestellt, dass die Misserfolge zu nachhaltigen Zweifeln geführt haben. Im Gegenteil. „Ich habe das Gefühl, dass die Spieler es jetzt erst recht wieder besser machen wollen“, betont Derakhshan. Und obwohl er der Mannschaft gerade gegen Unterrath eine insgesamt eine „ganz gute“ Leistung bescheinigt, hat die Analyse der beiden jüngsten Niederlagen einiges an Verbesserungspotenzial zutage gefördert. So seien entscheidende Zweikämpfe übermotiviert und damit zu kopflos angegangen worden, was es dem Gegner erleichtert habe, die Holzheimer zu umspielen. Wenn sich gegnerische Flanken angedeutet hätten, sei zudem hinten zu behäbig von Raum- auf Manndeckung umgeschaltet worden. Und wenn es keinen Druck auf den Ball gegeben habe, habe sich der Abwehrverband ab und an zu spät fallen lassen.