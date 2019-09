Kaarst : Jetzt bloß keinen Ausrutscher mehr

Mit voller Konzentration Richtung Play-offs: Zwei Spiele haben die Crash Eagles noch vor der Brust, in denen sie Tabellenplatz eins verteidigen wollen. Foto: CEK. Foto: Eagles

Kaarst Vor einer Woche verhalf der TV Augsburg den Crash Eagles mit dem Sieg über Essen zum Sprung an die Tabellenspitze der Skaterhockey-Bundesliga. Am Samstagabend ist der starke Aufsteiger selbst in der Kaarster Stadtparkhalle zu Gast.

Am Freitagabend sind Georg Otten und ein Teil seiner Spieler bei der Sportgala der Partner für Sport und Bildung zu Gast. Allzu langes Feiern wird der Trainer der Crash Eagles Kaarst seinen Schützlingen allerdings nicht gestatten, denn am Samstag steht für sie in der heimischen Stadtparkhalle das vorletzte Meisterschaftsspiel dieser Saison in der Skaterhockey-Bundesliga auf dem Programm.

Und das hat es in sich. Zwar stellt sich ab 19 Uhr im TV Augsburg „nur“ der Aufsteiger und aktuelle Tabellenfünfte beim Deutschen Meister und Spitzenreiter vor. Doch dass die Kaarster kurz vor Beginn der Play-offs diese für deren Verlauf nicht ganz unwichtige Spitzenposition innehaben, haben sie ganz wesentlich ihren Gästen zu verdanken. Denn die Augsburger fertigten am vergangenen Wochenende den bisherigen Tabellenführer SHC Rockets Essen mit 18:5 (!) ab und verhalfen so den Eagles zum Sprung auf Platz eins.

Info Eagles-Reserve kann in die 2. Liga aufsteigen Regionalliga West Die zweite Mannschaft der Crash Eagles Kaarst unter Trainer Dominik Linde führt mit sechs Punkten Vorsprung vor der Reserve des HC Köln-West die Tabelle der Skaterhockey-Regionalliga West an und benötigt aus den restlichen beiden Saisonspielen nur noch einen Punkt zum Meistertitel, der gleichzeitig zum Aufstieg in die Zweite Bundesliga berechtigt Die Spiele Am Samstag um 16.30 Uhr erwarten die Eagles den Verfolger aus Köln in der Kaarster Stadtparkhalle. Dort steigt am 5. Oktober um 14 Uhr auch das letzte Meisterschaftsspiel gegen die dritte Mannschaft des Crefelder SC

Wollen sie dort bleiben, dürfen sie sich in den restlichen beiden Partien – am Samstag gegen Augsburg, eine Woche später (21. September, 19 Uhr) bei den Commanders Velbert – keinen Ausrutscher erlauben. Das hätte für die Entscheidungsrunde klare Vorteile: Zum Auftakt träfen sie aller Voraussicht nach auf die Samurai Iserlohn, die sie in dieser Saison zwei Mal klar bezwungen haben (7:3, 15:6). Und sie hätten in sämtlichen Runden bis zum Finale im möglicherweise entscheidenden dritten Spiel Heimrecht. Doch das ist Zukunftsmusik. „Erst einmal müssen wir uns auf das Spiel gegen Augsburg konzentrieren,“ sagt Georg Otten. Das tut Not, denn die Schwaben sind nicht nur in ihrer heimischen Halle eine Macht, in der sie nur zwei Spiele verloren: zum Saisonstart mit 6:10 gegen den Crefelder SC, Ende April mit 8:9 gegen die Crash Eagles.