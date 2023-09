2. Handball-Bundesliga Jetzt beginnt die Saison für Dormagen richtig

Trotz der massiven Veränderungen im Kader glauben die Essener zwar daran, dass sie ihren starken achten Platz aus der Vorsaison noch toppen können, doch am ersten Spieltag beim ASV Hamm-Westfalen ging weder hinten noch vorne besonders viel zusammen. Aber Matthias Flohr geht fest davon aus, dass das am Sonntag schon wieder ganz anders aussieht. Es sei wichtig, die kompakte 6:0-Abwehr in Bewegung zu bringen, um Lücken für die schnellen 1:1-Spieler des TSV zu reißen. Und in der Defensive ist der Plan, an die ordentliche Vorstellung gegen den TuS N-Lübbecke anzuknüpfen. Da passt es doch wunderbar, dass sich Kapitän und Abwehrchef Patrick Hüter nach langer Verletzungspause zurückgemeldet und die ganze Woche ohne Beschwerden voll mittrainiert hat. Also kann die Zweitliga-Saison auch für den 28-Jährigen jetzt so richtig anfangen.