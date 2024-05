Tag des Mädchenfußballs Jede Menge los in Glehn

Die Kreispokalsieger bei den Mädchen 2023 sind auch die des aktuellen Jahres: Beim Tag des Mädchenfußballs, den der SV Glehn im Rahmen der Feierlichkeiten zu seinem 100-jährigen Bestehen ausrichtete, verteidigten die U17 und die U15 des Gastgebers sowie die U13 der SVG Weißenberg ihre in 2023 in Grimlinghausen erspielten Titel in der Finalrunde. Für die Mädchen der Altersklassen U9 und U11 gingen zudem Einladungsturniere im Sportpark an der Johannes-Büchner-Straße über die Bühne.