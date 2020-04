Eishockey : Jason Popek bleibt dem Neusser EV treu

Bleibt dem Neusser EV erhalten: Jason Popek. Foto: NEV. Foto: NEV/K. Freiberg

Eine gute Nachricht in schwierigen Zeiten: Jason Popek bleibt dem Neusser EV auch in der nächsten Eishockey-Saison erhalten. Der 29 Jahre alte Kanadier, der während der vergangenen Spielzeit zum Kader des Regionalligisten stieß und binnen kürzester Zeit zum Leistungsträger wurde – in 13 Partien sammelte er 26 Scorerpunkte – verlängerte als erster Spieler seinen Vertrag, und das, obwohl noch nicht klar ist, in welcher Liga der NEV künftig aufläuft.

