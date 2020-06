Basketball : Ehemalige Trainerin der TG Neuss Tigers hat jetzt zwei Jobs

Neuss Die von 2011 bis 2018 überaus erfolgreich am Rhein arbeitende Pädagogin übernimmt in Recklinghausen nach dem Nachwuchs nun auch noch die Regionalliga-Damen.

Das war irgendwie klar: Die in der vergangenen Saison bei Citybasket Recklinhgausen als hauptamtliche Basketball-Trainerin eingestiegene Janina Pils übernimmt im Vest neben den in der Nachwuchs-Bundesliga (WNBL) spielenden U18-Mädels nun auch die Regionalliga-Damen. Die waren 2018 aus der 2. Bundesliga abgestiegen, trafen dabei auch auf die von Janina Pils gecoachten TG Neuss Tigers. An der Schorlemerstraße leistete die inzwischen 37 Jahre alte Pädagogin von 2011 bis 2018 herausragende Arbeit, erreichte mit dem weiblichen Nachwuchs (U17) das DM-Viertelfinale und führte die Frauen dreimal in Folge in die Play-offs um den Aufstieg in die Erste Liga. In ihrem ersten Jahr in Recklinghausen stand sie mit ihrem Team als Viertelfinalist kurz vor dem Einzug ins Final-Four-Turnier, ehe die Corona-Pandemie alle Hoffnungen zunichte machte. Mit Citybasket gewann die Oberhausenerin in der abgebrochenen Runde beide Partien gegen die TG Neuss Junior Tigers – und auch in der kommenden Saison stehen diese Duelle wieder auf dem Spielplan. Dass sie ab der Spielzeit 2021/2022 bei den Frauen in der 2. Liga sogar ihren ehemaligen Schützlingen als Gegnerin gegenübersteht, schließt sie dagegen aus. „Zum einen haben wir gar nicht die Mittel, in dieser Saison aufzusteigen“, stellt sie nüchtern fest und fügt hinzu: „Zum anderen haben wir ein Durchschnittsalter von 16 – ich glaube kaum, dass man damit aufsteigen kann oder sollte. Es geht darum, die Mädchen in der Regionalliga richtig ausbilden zu können.“