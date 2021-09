Janika Derks und Johannes Kay aus Neuss : Der nächste Höhepunkt beim CHIO

In Aachen ist auch Pauline Riedl mit von der Partie. Foto: Daniel Kaiser;© im|press|ions

Grimlinghausen Erst seit kurzem sind Janika Derks und Johannes Kay vom RSV Grimlighausen von der WM zurück. In der Aacher Soers sind sie ab Freitag schon wieder gefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Kaiser

In der vergangenen Woche kehrten Janika Derks und Johannes Kay hochdekoriert mit zwei Goldmedaillen (Nationenpreis und Pas-de-Deux) sowie Silber für Derks im Einzel der Damen von der Weltmeisterschaft aus Budapest zurück nach Neuss. In dieser Woche nun geht es bereits weiter für die Athleten des RSV Grimlinghausen. Ab Freitag steht der legendäre CHIO in Aachen auf dem Programm.

Beim hochkarätigsten internationalen Voltigierturnier auf deutschem Boden gehen die Pferdeakrobaten vom Nixhof als doppelte Titelverteidiger ins Rennen. Sowohl im Einzel als auch im Doppel siegten Derks und Kay bei der bislang letzten Auflage 2019. In der Albert-Vahle-Halle möchte Derks nun als frisch gekürte Vizeweltmeisterin ihren dritten CHIO-Titel einsammeln – auch 2017 hatte sie bereits gewonnen. Die 31-jährige Dormagenerin wird in der Soers wie schon in Budapest mit Dark Beluga und Longenführerin Barbara Rosiny in den Zirkel einlaufen. Starke Konkurrenz gibt es vor allem aus Deutschland: Neben den WM-Teilnehmerinnen Alina Roß und Hannah Steverding geht auch die langjährige Neusserin Pauline Riedl an den Start, die in Aachen lebt und studiert und sich beim Heimspiel durchaus Chancen auf eine vordere Platzierung ausrechnen darf. Insgesamt 23 Damen aus zwölf Nationen sind genannt – Derks gilt als klare Favoritin.

Auch im Pas-de-Deux wird es spannend. Erneut kommt es zum Duell des Weltmeister-Duos Derks/Kay mit den Silbermedaillen-Gewinnern Chiara Congia und Justin van Gerven aus Köln. Die Neusser setzen dabei auf ihren WM-Partner Humphrey Bogart OLD, longiert von Nina Vorberg. Komplettiert wird das starke deutsche Starterfeld von Diana Harwardt und Peter Künne aus Berlin sowie Jolina Ossenberg-Engels und Timo Gerdes aus Altena. Fünf weitere Paarungen aus vier Nationen rechnen sich in diesem Wettbewerb sicherlich maximal Außenseiter-Chancen aus.