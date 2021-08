Gelungener Auftakt : Janika Derks startet mit Rang drei in die Voltigier-WM

Budapest Die Weltklasseathletin des RSV Neuss-Grimlinghausen lag auf Dark Beluga in der Pflicht sogar lange auf Platz eins. Am Freitag ist sie auch im Pas-de-Deux im Einsatz.

Gelungener Auftakt für Janika Derks bei den Voltigier-Weltmeisterschaften im ungarischen Budapest: Die Voltigiererin des RSV Neuss-Grimlinghausen startete am Donnerstag mit der Pflicht in die kontinentalen Titelkämpfe. Das Ergebnis für die 31 Jahre alte Ausnahme-Voltigiererin nach ihrem Auftritt in der ehrwürdigen „National Riding Hall“ mitten in der Altstadt der Donau-Metropole ist Platz drei.

Am heutigen Freitag startet Derks nun mit ihrem Partner Johannes Kay auch in den Pas-de-Deux-Wettbewerb. Auch die erste Kür im Einzel steht auf dem Programm. Die Entscheidung im Doppel fällt am Samstag. Die Medaillen in der Individual-Disziplin werden am Sonntag vergeben.