Voltigieren : Janika Derks setzt neue Maßstäbe

Perfekter Abgang einer perfekten Kür: Janika Derks gewinnt das Finale des Voltigier-Weltcups in Saumur. Foto: Daniel Kaiser

Souverän in allen Umläufen, mit einer grandiosen neuen Kür im zweiten Durchgang hat sich Janika Derks beim Weltcup der Voltigierer im französischen Saumur die Krone aufgesetzt. „Ich hatte heute Gänsehaut“, gestand Trainerin und Longenführerin Jessica Lichtenberg nach dem Finale in der Nacht zu Sonntag.

Neuss Pferdesportler sind eher zurückhaltende Menschen. Doch nach dem Weltcup-Finale der Einzelvoltigiererinnen am späten Samstagabend im französischen Saumur erging sich der Pferdesport-Weltverband (FIE) auf seiner Facebook-Seite in Superlativen. „Wir haben eine neue Königin“, betitelte er den Kurzbericht (nebst Video) über eine grandiose Vorstellung von Janika Derks.

Die Dormagenerin, die seit Kindesbeinen an für den RSV Neuss-Grimlinghausen auf dem Pferderücken turnt, habe „neue Maßstäbe“ gesetzt, heißt es da. Das tat die 28 Jahre alte Physiotherapeutin in der Tat. Angesichts eines schon deutlichen Vorsprungs nach Warm-up und erstem Umlauf, den sie mit 8,835 Punkten vor Titelverteidigerin Kristina Boe (Hamburg, 8,503) und der Schweizerin Nadja Bütiker (8,347) gewann, überraschte sie im zweiten und entscheidenden Durchgang, zu dem sie mit ihrer neuen, eigentlich erst für den Sommer geplanten Kür antrat. „Die Kür entspricht noch mehr meiner Persönlichkeit als die alte und ich habe hier in Saumur spontan entschieden, das neue Thema zu zeigen,“ sagte Janika Derks nach ihrem Auftritt als Boxerin im entsprechenden Kostüm. „Die Kür entspricht ihrem Wesen. Janika ist ein absoluter Kämpfer und steht immer wieder auf, auch wenn sie mal fällt,“ erklärte Trainerin Jessica Lichtenberg, die Derks und Carousso Hit zum Sieg longierte.