Sportlerin des Monats : Auszeichnung für starkes Holzbüttgener Team

Jana Vollmert an der Tischtennisplatte. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Tischtennisspielerin Jana Vollmert vom Drittligisten DJK Holzbüttgen hat die Oktober-Abstimmung gewonnen. Den Erfolg will sie aber nicht für sich alleine verbuchen.

Die Situation war ähnlich wie vor fünf Jahren. Jana Vollmert saß gerade in einer juristischen Veranstaltung, als sie der Anruf erreichte, dass sie von den Leserinnen und Lesern der NGZ zur Sportlerin des Monats gewählt wurde. Eigentlich wollte sie laut jubeln, so wie man es von ihr nach einem gelungenen Ballwechsel am Tisch gewöhnt ist. Weil sie sich als Rechtsreferendarin der Düsseldorfer Staatskanzlei aber bei einem Forum für Europaangelegenheiten befand, konnte sie nur sehr leise, aber ebenso begeistert ins Telefon sprechen: „Krass, Wahnsinn. Ich freue mich riesig, damit hätte ich so nicht gerechnet“, sagt die 26-jährige Kaarsterin, die 2017 gemeinsam mit Miriam Jongen schon einmal die Wahl gewonnen hatte. Damals erreichte sie der Anruf in der Kölner Universitätsbibliothek, als sie sich gerade auf ihre Prüfungen vorbereitete und die Gratulation als „Highlight im Uni-Stress“ bezeichnete.

Auch dieses Mal ist sie in ihrem Glück nicht allein. Sie erhält die Auszeichnung stellvertretend für ihr Team, das zum Start in die 3. Tischtennis-Bundesliga ordentlich für Aufsehen gesorgt und mit fünf Siegen die Tabellenführung erobert hatte. „Ich bin wirklich überwältigt, dass ich für die Leistungen unserer Mannschaft gewählt worden bin. Das zeigt unter anderem den großen Zusammenhalt in unserem Verein. Aber auch Freunde und Bekannte haben fleißig Werbung gemacht und für uns als Team abgestimmt. Das bedeutet mir wirklich viel. Das ist auch eine tolle Auszeichnung und Werbung für den Tischtennis-Sport“, erklärt Vollmert, die auch Trainer Frank Feldeisen ausdrücklich dankt, der die Mannschaft seit ein paar Jahren bei Heim- und Auswärtsspielen unterstützt und in brenzligen Situationen zur Seite steht. Am Ende erhielt Jana Vollmert deutlich die meisten Anrufe vor ihrer schärfsten Konkurrentin, der Voltigiererin Lucia Gerdts vom RSV Grimlinghausen, die mit ihrer Mannschaft den Aufstieg in die höchste Leistungsklasse schaffte und ebenfalls eine große Fan-Schar hinter sich hatte.

Info Verlosung Sportlerwahl der NGZ für Oktober Gewinn 1 Der Trainingsgutschein der Medicoreha in Neuss (Preußenstraße 84a) inklusive Eingangscheck und Trainingsplaneinweisung geht an: Silvia Meuser aus Kaarst. Gewinn 2 Die zwei Gutscheine für das Apollo Varieté in Düsseldorf erhält: Dorothea Deneke aus Dormagen.

Jana Vollmert ist überzeugt, dass erfolgreiche Wahl mit der Stimmung im Team zu tun hat: „Das passt sehr gut zur Situation. Wir haben uns sportlich noch einmal verstärkt. Aber auch menschlich passt es einfach. Wir haben einen super Team-Spirit. Das merkt man vor allem in knappen Spielsituationen, die wir bisher zum Glück für uns entscheiden konnten.“ Die gute Stimmung im Team hilft auch, die erste große Enttäuschung der Saison zu verkraften. Denn am Doppelspieltag am Wochenende galt es, die beiden ersten Saisonniederlagen zu akzeptieren, auch weil in Nadine Bollmeier und Abwehrspezialistin Jessica Wirdemann zwei wichtige Spielerinnen fehlten. So stellte sich die Mannschaft mit Jana Vollmert, der ukrainischen Junioren-Nationalspielerin Iolanta Yevtodii, der Polin Martyna Dziadkowiec sowie die niederländische Auswahlspielerin Karlijn van Lierop von alleine auf. Dabei hatten die Holzbüttgenerinnen von Beginn betont, dass ihr Drittliga-Team aus sechs Spielerinnen besteht. Hinzu kommt auch noch Lokalmatadorin Lisa Scherring als „Backup“, die in dieser Saison schon gezeigt, dass man auf sie zählen kann.

In ihrer Freizeit kümmert sich Jana Vollmert unter anderem um den kleinen Bullen Rudi. Foto: Vollmert