Leichtathletik Jan Ungeheuer aus Grevenbroich toppt Bestmarke

Für ein großes Highlight sorgte Jan Ungeheuer vom TK Grevenbroich. Er übersprang bei seinem Sieg die 1,86 Meter und stellte somit eine neue Deutsche Jahresbestleistung in der Altersklasse M15 auf. Doch auch in der 4x200 Meter-Staffel der männlichen Jugend U16 präsentierte sich der 14-Jährige, zusammen mit seinen Teamkollegen Phillip Werres, Nander Kröckert und Jonas Bongartz außerordentlich gut. Das mit Abstand jüngste Quartett siegte mit einer Zeit von 1:46,42 Minuten und ganzen sechs Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz deutlich. Bei den Sprinter und Sprinterinnen des TK Grevenbroich ging es nicht weniger erfolgreich zu. Emiliy Zorn siegte mit einer Zeit von 8,01 Sekunden in der W15. Emilia Kuß holte sich den Titel in der U20 in starken 7,88 Sekunden. In der M14 siegte Phillip Werres mit einer persönlichen Bestzeit von 7,90 Sekunden. Im Weitsprung der U15 gewann Grevenbroichs Wanda Schmidt mit 5,23 Metern und holte somit den insgesamt sechsten Titel für den TK Grevenbroich an diesem Wochenende.