Sportler des Monats Jan Ungeheuer aus Grevenbroich im Höhenflug

Umso erstaunlicher, dass Jan Ungeheuer in Deutschland aktuell deutlich die Nummer eins in seiner Altersklasse ist. Im direkten Vergleich kann er das demnächst beweisen, wenn er in Koblenz zum ersten Mal bei Deutschen Meisterschaften antritt. Dass da ein ganz besonderes Talent in Grevenbroich heranreift, haben sie inzwischen auch beim Deutschen Leichtathletikverband mitbekommen, nächstes Jahr wird Jan Ungeheuer wohl in den Bundesnachwuchskader aufgenommen, entsprechende Förderung inklusive. Wo das noch alles hinführt, das ist aus Sicht von Wilfried Faßbender noch völlig offen. „Es gab so viele Talente, die um die zwei Meter gesprungen sind und von denen man nie wieder etwas gehört hat. Wir müssen die Entwicklung einfach abwarten“, sagt der TK-Trainer. Sicher ist aber, dass Jan Ungeheuer Chancen hat, NGZ-Sportler des Jahres zu werden. Denn als Monatssieger kommt er Anfang nächsten Jahres automatisch in die Vorschlagsliste 2023.