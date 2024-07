Handball Jan Schmidt hält mit Deutschland Kurs auf EM-Titel

Jetzt will es Jan Schmidt dem Regisseur und Rückraumshooter des TSV Bayer Dormagen gleichtun, allerdings auf einer anderen Position. Denn der gerade mal 19-Jährige, der vor wenigen Wochen mit Bravour sein Abitur an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule ablegte und im Sportinternacht Knechtsteden lebt, ist Kreisläufer – sowohl im Zweitliga-Team des TSV Bayer als auch im Aufgebot, mit dem die Nachwuchs-Bundestrainer Martin Heuberger und Alexander Koke (auch er mit Dormagener Vergangenheit) in dieser Woche in die Europameisterschaften der Altersklasse U20 im slowenischen Celje gestartet sind. Und das durchaus mit Erfolg, denn nach den ersten beiden Vorrundenspielen ist der deutsche Nachwuchs noch ungeschlagen. Dem 33:29-Sieg über Serbien ließ die DHB-Auswahl nur 24 Stunden später ein 39:23 über Griechenland folgen, wobei sie sich in der ersten Halbzeit angesichts einer 18:14-Pausenführung ausgesprochen schwer tat. Das könnte Folgen haben, denn weil die Portugiesen die gleichen Gegner mit 32:28 und 40:22 abfertigten, verfügen sie über die um zwei Treffer bessere Tordifferenz.