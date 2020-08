Leichtathletik : Ruhrmann holt DM-Silber im Zehnkampf

Dormagen Bei den in Vaterstetten ausgetragenen Deutschen Mehrkampfmeisterschaften belohnt sich der 23 Jahre alte Leichtathlet des TSV Bayer Dormagen mit dem Vize-Titel. Er kam auf 7601 Punkte. Meister wurde Malik Diakité aus Hannover.

Dem starken Auftritt des Zehnkämpfers aus Dormagen tat das indes keinen Abbruch. Gleich zum Start stellte er über 100 Meter in 11,27 Sekunden eine Saisonbestleistung auf. Im anschließenden Weitsprung knackte kein Teilnehmer die Sieben-Meter-Marke. Mit den 6,73 Metern seines Schützlings zeigte sich TSV-Trainer Dirk Zorn aber noch aus einem anderen Grund zufrieden: „Jan hatte in dieser Saison bislang Probleme, das Brett zu attackieren.“ Strömender Regen ließen im Kugelstoßen nur solide 14,43 Meter zu, 1,91 Meter im Hochsprung waren ebenfalls ordentlich. Deutlicher unter seinem Leistungsvermögen blieb der 23-Jährige in 50,90 Sekunden lediglich in dem den ersten Tag abschließenden Lauf über 400 Meter. „Da waren die Beine etwas müde“, erklärte Zorn. Umso fitter stieg Ruhrmann in die zweite Hälfte des Zehnkampfs ein: Die 110-Meter-Hürden absolvierte er in guten 15,84 Sekunden, um dann im Diskuswurf einen gehörigen Satz nach vorne zu machen. Besser als seine 45,04 Meter war niemand.