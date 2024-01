2. Handball-Bundesliga Abgang bei Zweitliga-Handballern des TSV Bayer Dormagen

Damit verlieren die Dormagener einen Spieler, der vom vierten Lebensjahr an das TSV-Trikot trug und 2019 den Sprung von der A-Jugend in die erste Mannschaft schaffte. Wohin es den 23-Jährigen zieht, teilte der Verein nicht mit und auch Reimer selbst wollte sich auf Nachfrage noch nicht dazu äußern. Zuletzt hatte er schon mal bei einem anderen Verein hineingeschnuppert, indem er seit Ende November für den Dormagener Kooperationspartner Bergischer HC mit Zweitspielrecht in der Ersten Liga aushalf. Beim TSV ist Reimer auf seiner Position hinter Peter Strosack aktuell nur die Nummer zwei. „Jan hat sich in den vergangenen Jahren bei den Wieseln Stück für Stück zu einem Leistungsträger in Angriff und Abwehr entwickelt. Es ist schade für uns, aber wir haben Verständnis dafür, dass er nach so vielen Jahren im TSV-Dress seine Laufbahn nun an anderer Stelle fortführen möchte“, sagt TSV-Handball-Geschäftsführer Björn Barthel, der auch wissen ließ, dass seine Suche nach einem Nachfolger für Trainer Matthias Flohr (geht nach Balingen) weit fortgeschritten sei.