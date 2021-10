Rudern : Dem NRV seit einem Dreivierteljahrhundert treu

Otto Saarbourg ist dem Neusser Ruderverein seit 1946 als Mitglied verbunden. Günther Sedlmair hielt für 50 Jahre die finanziellen Geschicke des Vereins in seinen Händen.

Otto Saarbourg, Mitglied seit 75 Jahren (!), nahm die Ehrung persönlich entgegen. Er war 1946 in den Verein eingetreten. NRV-Vorsitzender Joachim Goetz erinnerte daran, dass Saarbourg „beim Erweiterungsbau der Bootshallen in den 70er-Jahren als Architekt den Weitblick besaß, die Statik so zu planen, dass der Ausbau des Vereinsgebäudes zur Jahrtausendwende auf diesen Hallen aufgesetzt werden konnte.“ Neu in den geschäftsführenden Vorstand gewählt wurden: Nicole Bongartz (1. Ruderwartin) und Joachim Sinzig (Schatzmeister). Sie folgen auf Helmut Hoppe, der als Ruderwart für exakt 26 Jahre den Wanderruderbetrieb in Grimlinghausen gelenkt hatte. Günther Sedlmair hielt für 50 Jahre die finanziellen Geschicke des Vereins in seinen Händen. Zum Dank für seine außerordentlichen Verdienste verlieh ihm Joachim Goetz als erstem Vereinsmitglied die Ehrenmitgliedschaft. Der ebenfalls anwesende Vorsitzende des Nordrhein-Westfälischen Ruderverbandes, Willi Hummels, überreichte Sedlmair die Ehrenmedaille des NWRV. Nach den verdienten Ehrungen legt der „ewige Schatzmeister“ ein letztes Mal seinen Kassenbericht vor und übergab nach seiner Entlastung 50 Bände der Jahresbilanzen an den Vorstand.