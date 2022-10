Skaterhockey : Die Jagd auf Titel Nummer fünf beginnt

Jubelnd sehen sich die Crash Eagles Kaarst am liebsten. Von 2016 bis 2019 standen sie viermal in Folge im DM-Finale. Foto: Eagles

Kaarst Zum Start in die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft im Skaterhockey empfangen die Crash Eagles Kaarst am Samstag die Duisburg Ducks.

Viel enger geht’s nicht. Im Kampf um den Klassenverbleib standen die Duisburg Ducks mit dem Rücken zur Wand – und behielten die Nerven. Der Rekordmeister der Skaterhockey-Bundesliga rettete sich mit einem beeindruckenden Endspurt noch auf den letzten Drücker und spielt nun im Play-off-Viertelfinale gegen die Crash Eagles Kaarst um die Chance auf seinen neunten DM-Titel.

Am Samstag (19 Uhr) in der Stadtparkhalle beginnt sie also, die, so Eagles-Vorsitzender Georg Otten, „geilste Zeit in unserem Sport“. Und weil er schon an Bord war, als sich die Kaarster 1997 und 1998 zweimal in Folge die Meisterkrone aufsetzten, weiß er genau, worauf es jetzt ankommt: „Um möglichst lange im Geschäft zu bleiben, bedarf es von Anfang an einer konzentrierten Teamleistung.“ Und der Sieger der Hauptrunde, der damit bei Gleichstand einschließlich der Finalserie in allen Entscheidungsspielen Heimrecht hätte, ist nach zwei üblen Jahren – 2020 killte Corona die komplette Saison, 2021 erlebte der von Verletzungen geplagte Meister von 2017 und 2018 (2019 Niederlage gegen Essen im Finale) eine Kurz-Saison zum Vergessen – heiß wie Frittenfett. Otten: „Endlich wieder Play-offs in Kaarst! Die Crash Eagles spielen wieder um den Titel!“

Info Die Spieltermine im Viertelfinale der DM HINSPIELE 8. Oktober Crash Eagles Kaarst - Duisburg Ducks, 19 Uhr 9. Oktober Bissendorfer Panther - TV Augsburg, 15 Uhr; Crefelder SC - Samurai Iserlohn, 16.30 Uhr; HC Köln-West Rheinos - Düsseldorf Rams, 18 Uhr RÜCKSPIELE 15. Oktober Duisburg Ducks - Crash Eagles Kaarst, 18.15 Uhr; TV Augsburg - Bissendorfer Panther, 18.30 Uhr 16. Oktober Samurai Iserlohn - Crefelder SC, 17 Uhr; Düsseldorf Rams - HC Köln-West Rheinos, 15 Uhr 3. SPIEL (falls nötig) 22. Oktober Crash Eagles Kaarst - Duisburg Ducks, 19 Uhr; Bissendorfer Panther - TV Augsburg, 19 Uhr; HC Köln-West Rheinos - Düsseldorf Rams, 19 Uhr 23. Oktober Crefelder SC - Samurai Iserlohn, 16.30 Uhr Halbfinale Noch offen

Dass die Gäste viel besser sind als ihr achter Platz in der Abschlusstabelle suggerieren mag, zeigte der wilde Ritt in die Ausscheidungsrunde. Darüber hinaus lieferten sie den Eagles im Pokal-Halbfinale einen großen Kampf, gaben sich erst nach erbitterter Gegenwehr mit 6:7 geschlagen. Und schließlich begegneten sich die beiden Dinosaurier der Bundesliga auch in der regulären Saison auf Augenhöhe: In Duisburg gewann Kaarst deutlich mit 14:7, gab die Partie vor heimischer Kulisse jedoch mit 6:9 ab. Daraus folgert Otten: „Anhand der Ergebnisse fällt es schwer, einen Favoriten auszumachen und daher dürfte es eine spannende Serie werden. Wir haben allerdings bei drei möglichen Spielen zweimal Heimrecht und wollen dies natürlich nutzen.“

Für den viermaligen Champion spricht außerdem: Personell kann Trainer Marcus Drücker nahezu aus dem Vollen schöpfen und hat damit eine Vielzahl an Möglichkeiten, sein Team auf die Ducks einzustellen. Von entscheidender Bedeutung für den Ausgang der Serie dürfte sicher auch die Performance der „Special-Teams“ sein. Gerade in Überzahl verfügen die Adler über einige Torjäger, die an einem guten Tag den Unterschied machen können: In Thimo Dietrich, der 77 Scorerpunkte sammelte, stellen die Adler den Topscorer der Liga. Auf Rang zehn taucht in diesem Ranking Sturmpartner Tim Dohmen (47 Punkte) auf, Moritz Otten (44) ist Zwölfter. Allerdings sind auch die von Kapitän Paul Fiedler angeführten Ducks in Überzahl bärenstark. „Und daher gilt es für beide Teams, die Strafbänke tunlichst zu meiden“, mahnt Georg Otten. Topscorer der Enten ist Henrik Müller, der in der Bundesliga mit 30 Punkten aber nur auf Rang 25 rangiert.