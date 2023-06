Ringen Ivan Seibel ringt bei U17-EM schon auf Topniveau

In seine Fußstapfen treten könnte nun der wie Nakaev im griechisch-römischen Stil aktive Ivan Seibel. Der erst seit März 15-Jährige lieferte bei den U17-Europameisterschaften in der albanischen Hauptstadt Tirana ein blitzsauberes Turnier ab. In der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm kämpfte der Schützling von Trainer Oleg Dubov am Dienstagabend um Bronze. Zuvor hatte er in der Qualifikation zunächst den Polen Oskar Jakub Leonarczyk, wie viele seiner Kontrahenten zwei Jahre älter als der Neusser, mit 12:1 Punkten von der Matte gefegt. Im Viertelfinale setzte er sich auch gegen Illya Burau (16) mit 5:2 durch. Der Russe wurde als neutraler Einzelstarter unter der französischen Abkürzung AIN geführt.