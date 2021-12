Zweite Bundesliga : Guten Handball gibt es nur selten zu sehen

Dormagen Die 2. Handball-Bundesliga bezeichnet sich selbst als „stärkste Zweite Liga der Welt“. Diesem Anspruch wurde sie in der ersten Saisonhälfte nur selten gerecht.

Und das keineswegs nur in den Begegnungen, in denen Teams unter sich sind, die gegen den Abstieg kämpfen – was ohnehin auf die Hälfte der 20 Klubs zutrifft. Die Minuten, in denen ein Spiel wie das zwischen Ferndorf und Dormagen am vergangenen Sonntag so etwas wie Zweitliga-Niveau aufwies, lassen sich an den Fingern beider Hände abzählen. Und damit besitzt dieses „Kellerduell“ keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal – „dürftig“ ist noch ein mildes Urteil für das, was sich in den Zweitliga-Hallen zwischen Rostock und Aue derzeit abspielt.



Wandel im Handball Es gab mal Zeiten, da war das anders. Wer Handball sehen wollte, der mehr auf spielerischen Elementen basierte als auf Körperkraft, wurde vor ein paar Jahren in der Zweiten Liga eher fündig als in der angeblich „stärksten Liga der Welt“ eine Etage höher. Doch der Handball hat sich gewandelt, in der Bundesliga (und auf internationalem Parkett) spielen taktische Elemente wie offensive Deckungsvarianten oder der Einsatz des siebten Feldspielers inzwischen eine viel größere Rolle als früher. In der Zweiten Liga ist dieser Wandel nur bedingt angekommen – bezeichnend, dass es ein Aufsteiger namens HC Empor Rostock ist, der als einziger solche taktischen Elemente (fast) durchgängig über 60 Minuten einsetzt. Und das durchaus mit Erfolg, wie 23:15 Punkte und Tabellenplatz sechs belegen.



Zu wenig Tempo Der überwiegende Teil der Zweitligisten hat hingegen dem, was vor ein paar Jahren „Tempo-Handball“ hieß, längst abgeschworen. Es steht zu vermuten, dass die Schiedsrichter mittlerweile verstärktes Krafttraining für ihre Arme absolvieren – denn die Zahl der Angriffe, in denen sie selbige in die Höhe recken, um „Zeitspiel“ anzuzeigen, übertrifft inzwischen (gefühlt) die Zahl derjenigen, die „regulär“ abgeschlossen werden. Entsprechend fallen deutlich weniger Tore. Die 603, die Tabellenführer VfL Gummersbach in 19 Begegnungen erzielte (ein Schnitt von 31,7 pro Partie) stellen einen einsamen Spitzenwert dar. Das andere Ende des Spektrums besetzt der TSV Bayer Dormagen, dessen 404 Treffer (aus 17 Spielen) einem Durchschnittswert von nur 23,7 Toren pro Spiel entsprechen – im Vorjahr waren es statistisch gesehen 3,4 mehr in 60 Minuten. Dass weniger Tore fallen, sieht man auch an der geringen Zahl der so genannten „Kantersiege“: Nur in acht der 178 Partien setzte sich eine Mannschaft mit zweistelliger Tordifferenz durch, darunter gleich drei Mal der VfL Gummersbach. Hingegen endeten 29 Spiele mit nur einem Tor Unterschied, 19 Mal gab es ein Unentschieden.



Druck scheint enorm zu sein Was für die Ausgeglichenheit der Liga spricht, die sich auch in der Tabelle widerspiegelt: Die SG Bietigheim auf Rang zehn trennen nur sechs Minuspunkte von der HSG Nordhorn-Lingen auf dem (aufstiegsberechtigten) zweiten Tabellenplatz, aber auch nur fünf Pluspunkte vom EHV Aue auf dem ersten Abstiegsplatz. Doch Ausgeglichenheit ist nicht automatisch gleichbedeutend mit Qualität, im Gegenteil: Wenn jedes Spiel ein „Endspiel“ ist, scheint der Druck enorm, potenziert durch die Tatsache, dass ein Großteil der Teams 19 Spiele in nur 107 Tagen zu bewältigen hatte, also mindestens jeden sechsten Tag eines.