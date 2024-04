2. Hockey-Bundesliga Nord Irre: HTC dreht ein schon verloren geglaubtes Spiel

Von Beginn an ohne die in der Regie- und Schaltzentrale nicht zu ersetzenden Taktgeber Jan Mausberg und Finn LangHeinrich und ganz früh auch ohne Torjäger Matthis Schäfer, der schon im ersten Viertel mit womöglich gebrochener Hand ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dazu bis knapp 90 Sekunden vor Schluss mit 1:3 im Rückstand. Partien wie diese sind eigentlich kaum mehr zu gewinnen, sofern es sich nicht um den in der 2. Hockey-Bundesliga Nord spielenden HTC SW Neuss handelt. Dass der im am Ende dramatischen Topspiel gegen den Lokalrivalen DSD Düsseldorf noch mit 6:5 (3:3/1:1) die Oberhand behielt, überraschte Trainer Matthias Gräber freilich weniger als erwartet. „So was haben wir schon häufiger gemacht“, stellte er grinsend fest.