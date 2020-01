Handball : „Platz sechs Erfolg fürs DHB-Team“

Dormagen Der Handball-Experte über die EM und die Perspektiven des TSV Bayer Dormagen.

Also schließen Sie sich denen an, die das Abschneiden der DHB-Auswahl kritisch sehen?

Haase (lacht) Meinen Sie in Sachen Nationalmannschaft? Da wächst in Julian Köster ein Spieler heran, der das Zeug hat, mittelfristig die vakante Regieposition im A-Team zu übernehmen. Er ist sehr deckungsstark und entwicklungsfähig, und ich finde es gut, dass er diese Entwicklung weiter in Dormagen macht. Und das meine ich nicht nur aus Sicht des Vereins, denn hier lernt er, Verantwortung zu übernehmen – viel mehr, als wenn er bei einem Erstligisten auf der Bank sitzt. Die Spieler weiter zu entwickeln, das sehe ich auch als vorrangige Aufgabe eines Vereins wie dem TSV an. Und wenn uns das gelingt, wie gerade jetzt bei einem André Meuser, dann profitieren Mannschaft und Verein davon – sonst wären wir zur Halbzeit nicht Tabellensechster, was schon eine positive Überraschung ist.