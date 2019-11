Interview mit Volker Staufert : „Die Sportler nicht alleine lassen“

Dormagen Volker Staufert unterstützt Sarah Voss mit einem „Deutschland-Stipendium“. Mit seiner Stiftung fördert er (nicht nur) den Leistungssport.

Herr Staufert, was hat Sie auf die Idee gebracht, Sarah Voss mit einem „Deutschland-Stipendium“ zu unterstützen?

Volker Staufert Ich kenne und fördere Sarah Voss ja schon ein paar Jahre. Ich weiß, dass hinter ihren Erfolgen harte Arbeit steckt, das alles fällt ja nicht vom Himmel. Ich weiß auch, dass sie Tiefen durchgemacht hat, sich aber nicht hat entmutigen lassen. Insofern sehe ich in ihr jemanden, der vorbildlich ist, was ja gut zu den Kriterien für das Deutschland-Stipendium passt. Wobei ich ausdrücklich betonen möchte, dass die Auswahl der Stipendiaten alleine in der Hand der jeweiligen Hochschulen liegt.