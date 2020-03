Fechten : „Glaube nicht, dass alle ein Jahr dranhängen“

Dormagen Der Bundestrainer der Säbelfechter über verschobene Olympische Spiele, den Startverzicht von Max Hartung und sein eigenes Leben.

Es geht im Moment alles rasend schnell. Gerade mal zwei Stunden nach dem Telefongespräch mit Vilmos Szabo vermelden die Nachrichtenagenturen, dass die XXXII. Olympischen Sommerspiele um ein Jahr auf 2021 verschoben werden sollen. Der Bundestrainer der deutschen Säbelfechter, der 1984 in Los Angeles mit der rumänischen Mannschaft die Bronzemedaille gewann und seither als Aktiver, Obmann oder Trainer an acht Olympischen Spielen teilnahm, hatte mit einer solchen Entscheidung gerechnet.

Seine Arbeit wird dadurch nicht einfacher. Auch wenn der Deutsche Olympische Sportbund in seiner Stellungnahme schreibt: „Die nunmehr schnelle und klare Entscheidung zur Verschiebung der Olympischen und Paralympischen Spiele ist ein richtiger und enorm wichtiger Schritt für den internationalen Sport und die gesamte Weltgemeinschaft. Das hilft vor allem den Athleten, indem es den Trainings- und Qualifikationsdruck in dieser schwierigen Phase nimmt,“ sagt Szabo (55): „Die große Frage ist doch, welche Sportler bereit sind, wieder voll einzusteigen, wenn die Trainingsverbote aufgehoben werden – und wer von ihnen bereit ist, noch ein Jahr Vorbereitung dran zu hängen.“

Geboren 30. Dezember 1964 in Brasov/Rumänien

Name Vilmos Szabo

Das Interview mit dem seit 1993 in Dormagen lebenden Säbel-Bundestrainer im Wortlaut:

Herr Szabo, was machen Sie und Ihre Fechter gerade?

Vilmos Szabo Wir machen Pause (lacht). Für einige ist das sogar ganz gut, weil sie jetzt in Ruhe ihre Verletzungen auskurieren können. Peter (Benedikt Wagner, Einzel-Europameister von 2016 Anm. d. Red.) muss nach seiner Knieoperation mindestens drei Monate aussetzen, vielleicht sogar noch etwas länger. Matyas (Trainersohn Matyas Szabo, Olympia-Achter von Rio de Janeiro 2016, Anm. d. Red.) muss vier bis sechs Wochen pausieren, auch Lorenz Kempf hat sich verletzt und könnte im Moment nicht fechten.

Szabo Das ist eine schwierige Situation. Das schwierigste daran ist: Wir haben im Moment keine Ziele, und ohne Ziele ist es schwierig, sich zu motivieren. Wir können nur abwarten, in welche Richtung sich alles entwickelt. Wir müssen nur versuchen, rechtzeitig wieder da zu sein, körperlich und mental, wenn es irgendwann wieder los geht. Davon abgesehen ist es nicht so leicht, sich auf seinen Sport zu konzentrieren, wenn um einen herum das gesamte Leben zum Stillstand kommt.

Szabo In diesem Sommer bestimmt nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass die Spiele verschoben werden, auch wenn das eine komplizierte Sache ist, weil da sehr, sehr viel Geld im Spiel ist. Deshalb hat in meinen Augen die Entscheidung auch so lange gedauert, denn wer absagt, muss bezahlen.