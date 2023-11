Handball-Zweiitligist Bayer Dormagen Trainer Matthias Flohr: „Wir freuen uns über so viel Wertschätzung“

Zwei Wochen nach dem 34:32-Überraschungscoup in Großwallstadt beginnt mit dem Heimspiel des TSV Bayer Dormagen gegen die Eulen Ludwigshafen der Jahres-Endspurt in der 2. Handball-Bundesliga. Unsere Redaktion sprach mit Trainer Matthias Flohr darüber, was in der Zwischenzeit passiert ist und wie die Dormagener die Partie gegen die Eulen angehen.