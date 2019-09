Handball : „Wir sind deutlich stabiler geworden“

Herr Wolf, die Vorbereitung war lang für den TV Korschenbroich.

Dirk Wolf Vor allem kommt sie einem so lang vor, weil die anderen in Erster, Zweiter und Dritter Liga schon seit ein paar Wochen um Punkte spielen und wir immer noch nicht. Deshalb bin ich wirklich froh, dass es jetzt los geht.

Der Auftakt hat es gleich in sich, denn mit einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger zu starten ist immer eine undankbare Aufgabe.

Wolf Genau so ist es. Du weißt nicht genau, was auf dich zukommt, weil du gegen den Gegner noch nie gespielt hast. Trotzdem erwarten natürlich alle einen Sieg von dir.

Wolf Natürlich wollen wir das erste Spiel gewinnen, vor allem vor unseren fantastischen Fans in der Waldsporthalle. Das wird nicht einfach, aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen.

Was stimmt Sie optimistisch?

Wolf Die Vorbereitung war nicht nur lang, sie ist in meinen Augen auch gut gelaufen. Nicht nur, weil wir bis auf zwei alle unsere Testspiele gewonnen, sondern weil wir uns gegenüber der vergangenen Saison weiterentwickelt haben. Wir sind deutlich stabiler geworden.

Wolf Wir wollen an die guten Leistungen aus der Schlussphase der vergangenen Spielzeit anknüpfen und am Ende besser abschneiden als zuletzt, das heißt, mindestens Platz vier sollte es schon werden.

Das Wort Aufstieg nehmen Sie nicht in den Mund?

Wolf Eins ist klar: Wir alle wollen irgendwann, und das in absehbarer Zeit, wieder nach oben, denn der TV Korschenbroich gehört einfach in die Dritte Liga. Aktuell sehe ich uns dafür aber noch nicht gerüstet in dieser Liga, die ja eher stärker als schwächer geworden ist.