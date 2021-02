Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga : Juric: „Ich will mich steigern und eine größere Rolle einnehmen“

Dormagen Der Kreisläufer hielt das Fähnchen des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen bei der Handball-WM hoch. Im Interview spricht der 23-Jährige über die spannenden Zeit in Ägypten.

Weil Ian und Patrick Hüter sich während der WM-Vorbereitung mit den USA in Dänemark wie etliche Teamkameraden das Corona-Virus einfingen, platzte ihr Traum von einer WM-Teilnahme in Ägypten. So war Kreisläufer Antonio Juric im Team Österreich der einzige Spieler des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen, der bei der Weltmeisterschaft dabei war. Vor dem ersten Spiel des TSV nach der WM-Pause am Freitagabend daheim gegen den ThSV Eisenach, bei dem er auch auf seine Nationalmannnschaftskollegen Thomas Eichberger und Daniel Dicker trifft, berichtet Juric von seiner Zeit in Ägypten.