Pferdesport : „Wir arbeiten gegen den Trend“

Pferde sind seine Leidenschaft: Seit zweieinhalb Jahren steht Axel Hebmüller an der Spitze des Kreispferdesportverbandes Neuss. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Der Chef des Kreispferdesportverbandes möchte die Nachwuchsarbeit stärker fördern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Für die heimischen Pferdesportler steht an diesem Wochenende das Highlight der Saison auf dem Programm: Beim seit gestern laufenden Turnier des RV Uedesheim-Stüttgen werden die Kreismeistertitel im Dressur- und Springreiten vergeben. Vor Beginn sprach die NGZ mit Axel Hebmüller über die Situation im Kreispferdesportverband Neuss, dessen Vorsitzender der Kaarster Unternehmer seit zweieinhalb Jahren ist.

Herr Hebmüller, wie sehen Sie den heimischen Pferdesport im dritten Jahr Ihrer Amtszeit aufgestellt?

Info Die Höhepubnkt beim Turnier in Uedesheim Samstag 19.30 Uhr Uedesheimer derby Sonntag 10.30 Uhr Finale Dressur Große Tour Sonntag 15 Uhr Finale Springreiten mit Stechen

Axel Hebmüller Ich glaube, sagen zu dürfen: uneingeschränkt gut. Was die sportlichen Erfolge angeht, sogar sehr gut, da muss man sich ja nur einmal die vergangenen Wochen und Monate anschauen. Wenn wir auch der Löwenanteil den tollen Auftritten der Voltigierer zu verdanken haben, so können sich die Turniererfolge insgesamt sehen lassen.

Lässt sich das angesichts sinkender Mitgliederzahlen im deutschen Pferdesport so fortsetzen?

Hebmüller Wir arbeiten da gegen den Trend, bei uns sind die Mitgliederzahlen relativ stabil. Aber weil wir uns darauf nicht ausruhen wollen, sind wir gerade dabei, die Nachwuchsförderung in unserem Kreisverband zu stärken. Ungefähr alle vier Wochen wird irgendwo in einem Stall im Rhein-Kreis ein gezieltes Nachwuchstraining angeboten, das zur Zeit auch sehr gut angenommen wird. Wir hoffen, dass das in Zukunft so weitergeht.

Aber die Zahl der Turniere ist rückläufig.

Hebmüller Bundesweit ja, bei uns stagniert die Zahl, was ja angesichts des allgemeinen Trends positiv zu sehen ist.

Es gab mal 30 Turniere im Kreis.

Hebmüller Das ist aber schon mehr als ein Jahrzehnt her. Die Zahl schwankt aktuell zwischen 22 und 25, weil einige Vereine nur jedes zweite Jahr ein Turnier veranstalten. Aber wir freuen uns natürlich, sollte der eine oder andere Turnierveranstalter dazu kommen. Wobei wir einen Trend mit Besorgnis registrieren: Die Zahl der Teilnehmer in den einzelnen Prüfungen und damit natürlich die Gesamtteilnehmerzahl eines Turniers ist rückläufig.

Vielleicht werden die Reiter da vom allgemeinen Trend eingeholt, dass viele Leute zwar Sport, aber keinen Wettkampf betreiben möchten.

Hebmüller Das könnte sein. Die Starterzahlen bei den Kreismeisterschaften sind jedenfalls sehr erfreulich. Wenn ich sehe, dass wir bei den Springreitern in der „kleinen Tour“, die sich ja hauptsächlich an den Nachwuchs richtet, 24 Paare am Start haben, dass es bei der Dressur 13 sind und damit so viele wie seit Jahren nicht mehr, stimmt mich das optimistisch.

Was erwarten Sie vom Kreisturnier an diesem Wochenende?