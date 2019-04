Radsport : „Die Höhe hat mir nicht gut getan“

Nils Schomber (vorne r.) mit den „Machern“ der Büttgener Radsporttage: Friedhelm Kirchhartz, Guido Nix, Axel Becker, Andreas Beikirch, Franz-Josef Kallen (stehend v.l.) und Lars Witte. NGZ-Foto: A. Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Büttgen Der Olympiafünfte aus Neuss geht zusammen mit Weltmeister Theo Reinhardt als Favorit in den „Spurt in den Mai“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nils Schomber hatte es eilig, die gestrige Pressekonferenz zum „Spurt in den Mai“ in der Sparkasse am Büttgener Robert-Grootens-Platz zu verlassen. „Nachdem Ihr mich so unter Druck gesetzt habt, muss ich meinen Trainingsumfang noch etwas erhöhen,“ sagte der Olympiafünfte von Rio 2016 lachend mit Blick auf Andreas Beikirch und Friedhelm Kirchhartz. Die Leiter der beiden Büttgener Radsporttage am 30. April und 1. Mai hatten den 25 Jahre alten Grevenbroicher mit Wohnsitz Neuss zuvor zum Favoriten erklärt – sowohl im Zweier-Mannschaftsfahren auf der Bahn, wo er gemeinsam mit Weltmeister Theo Reinhardt ein Duo bildet, als auch für das Straßenrennen am Tag darauf. Zeit für ein Gespräch mit der NGZ fand Nils Schomber trotzdem.

Herr Schomber, die Bahnrad-Nationalmannschaft war zum Höhentrainingslager in Mexiko und Sie waren nicht dabei. Warum?

Nils Schomber Weil ich zur gleichen Zeit mit einem Teamkollegen in Spanien im Trainingslager war. Und das aus einem einfachen Grund: Die letzten beiden Trainingslager in Mexiko haben mir nichts gebracht. Im Gegenteil, die Höhe hat mir nicht gut getan. Dass es bei mir in der vergangenen Saison nicht richtig rund lief, führe ich vor allem darauf zurück, deshalb habe ich die Trainingsplanungen abgeändert. Ich bin übrigens nicht der einzige Fahrer, dem es so ergangen ist.

Wie ist die aktuelle Form?

Schomber Gut, soweit ich das nach den Trainingseindrücken beurteilen kann. Ich habe ja seit der Bahnrad-WM kein Rennen mehr bestritten, da kommt der Spurt in den Mai jetzt genau richtig.

Für den Sie der Veranstalter zum Favoriten sowohl auf der Bahn als auch im Straßenrennen ausgerufen hat.

Schomber Danke für diese Auszeichnung. Auch dass mich Theo Reinhardt als seinen Wunschpartner ansieht, fasse ich als Kompliment auf. Zur Favoritenrolle: Vom Papier her trifft das vielleicht auf uns zu, auch wenn Theo momentan nicht ganz die Form des vergangenen Jahres hat. Aber das Feld der acht Mannschaften ist gut besetzt, da hat Andreas Beikirch wieder ganze Arbeit geleistet – vor allem auf Lucas Liß und Theo Bommel müssen wir achtgeben. Und was das Straßenrennen betrifft: Da entscheidet nicht immer allein die Form, da spielt vor allem auf einem relativ kurzen Rundkurs wie in Büttgen auch die Taktik eine große Rolle.

Wie geht es für Sie nach dem Spurt in den Mai weiter?

Schomber Ich bleibe jetzt erst mal zu Hause und fahre ein paar Straßenrennen, Ende Mai gibt es dann wieder einen Bahnlehrgang und danach folgen wieder Straßenrennen. Und bis zu den Deutschen Bahnmeisterschaften Anfang August in Berlin ist es auch nicht mehr lange hin. Die finden übrigens zum genau gleichen Zeitpunkt statt wie ein Jahr später die olympischen Bahnrennen in Tokio.

Ein gutes Stichwort: Wie sieht es in Richtung Olympische Spiele aus?

Schomber Die sind natürlich nach wie vor mein großes Ziel.

Erst einmal muss sich der deutsche Bahnvierer aber für Tokio qualifizieren.

Schomber Richtig, aber nach der WM sieht es in dieser Hinsicht ganz gut aus. Allerdings muss man auch sagen, dass es diesmal wesentlich schwieriger ist, sich für Olympia zu qualifizieren als das 2016 der Fall war, weil die internationale Konkurrenz größer und leistungsstärker geworden ist.

Gesetzt den Fall, der Vierer qualifiziert sich für Olympia– welche Chancen haben Sie dann, in Tokio dabei zu sein?