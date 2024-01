2. Handball-Bundesliga Matthias Flohr: „Wir wollen dem Erstligisten Paroli bieten“

Bei den Handballern des TSV Bayer Dormagen läuft die Vorbereitung auf die Restsaison in der 2. Bundesliga auf Hochtouren. Eine Vorbereitung unter besonderen Vorzeichen, denn beim ersten Treffen mit seinen Spielern im neuen Jahr verkündete Trainer Matthias Flohr an, dass sein Engagement am Höhenberg im Sommer nach zwei Jahren endet. Er kehrt als Chefcoach zur HBW Balingen-Weilstetten zurück, wo er vor seiner Zeit beim TSV als Spieler und Co-Trainer engagiert war. Nach dem ersten Vorbereitungsspiel am Montagabend in Essen (Ergebnis stand bei Abschluss dieser Ausgabe nicht fest) ist der zweite Test am Mittwoch (20 Uhr) daheim gegen den Bergischer HC auch etwas Besonderes. Denn es geht gegen den neuen Kooperationspartner, der sein Kommen schon zu Beginn der Finanzkrise vorigen Herbst in Form eines Benefizspiels zugesagt hatte und anschließend stark dabei mithalf, den Handballstandort Dormagen vor dem Aus zu retten. Genug Besonderheiten also, um mit TSV-Coach Matthias Flohr über die aktuelle Lage rund um die Mannschaft des TSV zu sprechen.