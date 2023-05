Tandem-Tag auf Gut Gnadental Von Spaß, Tradition, aber auch ein bisschen Wehmut

Von dieser Tradition ist weder in Dormagen noch im gesamten Rhein-Kreis etwas übriggeblieben. Immerhin verzeichnete der erste integrative Lauftreff am Tandem-Tag gut zwei Dutzend Teilnehmer, die die Strecke entlang der Erft laufend oder walkend zurücklegten und im Innenhof von Gut Gnadental mit viel Applaus empfangen wurden. „Wir werden das jetzt zur festen Einrichtung machen“, erklärte Martin Limbach, beim Kreissportbund (KSB) unter anderem für Inklusion zuständig, mit Blick auf die kommenden Tandem-Tage, von denen der nächste am 4. Mai 2024 auf dem Programm steht. „Egal, welche Konkurrenzveranstaltungen es gibt, wir werden an unserer Tradition, den Tandem-Tag am ersten Samstag im Mai auszurichten, festhalten,“ kündigte Jutta Zülow, Vorsitzende der nach ihrem im Jahre 2010 verstorbenen Mann Burkhard Zülow benannten Tandem-Stiftung an.