Stiftung Tandem : Ein Weltmeister fährt auch im Tandem mit

Fußball-Weltmeister Berti Vogts tritt auch am 1. Mai wieder im Tandem-Rennen in seinem Heimatort Büttgen in die Pedale. NGZ-Foto: -woi. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Büttgen/Neuss Gerade mal drei Tage liegen diesmal zwischen den beiden Jahreshöhepunkten der „Tandem-Stiftung Burkhard Zülow“: Am Mittwoch gehört ihr „Rennen“ traditionsgemäß zum Programm des Straßenradrennens in Büttgen, am kommenden Samstag (4.) ist sie selbst Gastgeber für den 12. „Tandem-Tag“ auf Gut Gnadental.

Von Volker Koch

Ein Weltmeister ist Favorit beim „Spurt in den Mai“, ein Weltmeister tritt tags darauf auch beim Tandem-Rennen innerhalb des Büttgener Straßenradrennens in die Pedale. Vom Bekanntheitsgrad her dürfte Berti Vogts die Radsportler jedoch allesamt in den Schatten stellen. Der Fußball-Weltmeister von 1974, beim VfR Büttgen fußballerisch aufgewachsen, ist der Familie Kirchhartz freundschaftlich verbunden.

Und weil ohne die Familie Kirchhartz nichts läuft rund um die beiden Büttgener Radsporttage am 30. April und 1. Mai, ist es irgendwie logisch, dass Berti Vogts auch dabei ist. Dem früheren Bundestrainer macht die Sache sichtlich Spaß – so sehr, dass er im vergangenen Jahr spontan alle jugendlichen Mitfahrer des „Rennens“, die aus der Astrid-Lindgren- und der Sebastianus-Schule kommen, zum Pizza-Essen einlud.

Info Tandem-Tag steigt am 4. Mai auf Gut Gnadental Was Integratives Sportfest der Tandem-Stiftung Burkhard Zülow Wann Samstag, 4. Mai, 10 bis 16 Uhr Wo Gut Gnadental, Nixhütter Weg Womit Großes Sportangebot zum Anschauen und Mitmachen wie Tischtennis, Kanu, Judo, Voltigieren, Ringen, Radsport, Fußball, Rollstuhl-Basketball, Torwandschießen, Tennis und mehr Wozu Um Menschen mit und ohne (geistige) Behinderung zum gemeinsamen Sporttreiben zu animieren Wofür Um mit dem Reinerlös aus Tombola, Essen, Trinken und Verkauf den Trainingsbetrieb der Tandem-Stiftung ganzjährige zu finanzieren

Berti Vogts ist längst nicht der einzige „Promi“, der am 1. Mai um 14.30 Uhr in die Tandem-Pedale tritt. „Wir haben eigentlich gar kein Problem, die 13 oder 14 Tandems besetzt zu bekommen,“ sagt Gesamtleiter Friedhelm Kirchhartz. Die Bandbreite reicht von NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper, der auch Schirmherr des Rennens ist, über Berti Vogts bis zum Kreissportbund-Vorsitzenden Hermann-Josef Baaken. Die Tandem-Stiftung vertritt David Zülow, der Sohn des Stiftungsgründers, die Stadt Kaarst schickt die stellvertretende Bürgermeisterin Uschi Baum – ihre „Chefin“ Ulrike Nienhaus gibt den Startschuss ab – ins Rennen. Und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Sparkassen-Vorstand Volker Gärtner werden sich bestimmt wieder ein solches um den „Sieg“ liefern.

Allerdings sollten sie ihre Kräfte gut einteilen. Denn bereits drei Tage später steht der „Tandem-Tag“ im Kalender. Und das integrative Sportfest beginnt traditionsgemäß mit einer Ausfahrt der Tandems von Gut Gnadental entlang der Erft. „Das werden wir auch diesmal so machen,“ sagt Stiftungs-Vorsitzende Jutta Zülow, die ohnehin ankündigt: „Wir lassen alles so, wie es ist, denn es war gut.“