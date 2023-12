2. Handball-Bundesliga Insolvenz der TSV-Handballer ist für diese Saison abgewendet

Die Dormagener Zweitliga-Handballer sind in den vergangenen Wochen durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Seit die TSV Bayer Dormagen Handball GmbH Anfang Oktober mit ihren finanziellen Problemen an die Öffentlichkeit ging, gab es viele Aufs und Abs auf und neben dem Feld. Nach der ernüchternden Heimpleite am Mittwoch gegen den TV Hüttenberg sorgen vor dem nächsten Punktspiel am Sonntag beim Tabellenführer 1. VfL Potsdam nun die neuesten Entwicklungen von der breit angelegten Rettungsaktion für den Handballstandort am Höhenberg für bessere Laune.