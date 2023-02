Tischtennis in Dormagen, Rosellen und Nievenheim Eine ausgezeichnete Vereinskooperation

Angesichts der Probleme im Sport, die sich in vielen Bereichen durch die Corona-Pandemie noch mal verstärkt haben, sind frische Ideen immer willkommen. Dass das auch im Tischtennis so ist, hat der Westdeutsche Tischtennis-Verband dadurch deutlich gemacht, dass er in diesem Jahr erstmals den WTTV-Award vergeben hat. Die Kategorie „Regionale Nachwuchsförderung“, eine von 13, ging an ein Projekt, dass drei Vereine aus dem Rhein-Kreis Neuss im vergangenen Jahr auf den Weg brachten, um für frischen Wind in ihrer Jugendarbeit zu sorgen.