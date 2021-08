Inklusionsfußball : DJK Rheinkraft richtet Spiele der Handicap-Liga aus

Neuss Als Ehrengast hat sich Peter Frymuth, Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), angesagt. Los geht es auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage am Samstag ab 10 Uhr.

(sit) Mitte Juni wurde bei der DJK Rheinkraft die Fußballabteilung um eine Inklusionsmannschaft erweitert. Seither trainieren Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap gemeinsam. Jetzt steht das erste größere Turnier an: Am Samstag ab 10 Uhr finden auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage am Jean-Pullen-Weg (Pomona) die Spiele der Handicap-Liga des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) statt.