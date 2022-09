Deutsche Meisterschaften : In Weckhoven geht es um den Titel im Ultimate Frisbee

In Weckhoven geht es um den Titel im Ultimate Frisbee

Ultimate Frisbee – die hohe Kunst an der Scheibe. Foto: Nina Bender

Weckhoven An diesem Wochenende spielen die 16 besten Ultimate Frisbee Teams in Weckhoven um den Titel des Deutschen Meisters. Schiedsrichter sind dabei überflüssig.

(sit) Besser geht es nicht: Am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr spielen auf der Anlage des BV Weckhoven an der Karl-Gördeler-Straße die 16 besten Ultimate Frisbee Teams um den Titel des Deutschen Meisters. Es werden etwa 250 bis 300 Aktive erwartet.

Und das geht ab: Ultimate Frisbee ist ein schnelles und athletisches Endzonenspiel, bei dem die Scheibe in der gegnerischen Endzone durch einen eigenen Spieler gefangen werden muss und bei dem die Akteure mit dem Spielgerät in der Hand nicht laufen dürfen. Ungewöhnlich: Diese Sportart kommt ohne Schiedsrichter aus! Die Favoriten haben sich bereits herauskristallisiert. „Bad Skid“ aus Heilbronn und „Wall City“ aus Berlin haben jeweils sämtliche Vorrundenspiele in ihren Gruppen gewonnen.