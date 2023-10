Tischtennis-Regionalliga In Waldniel nächste knappe Niederlage für die TG Neuss

Markus Knoben (zwei Niederlagen gegen Guanjijan Zhan und Denis Bekir) blieb genauso wie Heiße ohne Einzelerfolg. Jochen Lang unterlag in seinem ersten Einzel in vier Sätzen gegen Karakulak. Mit 4:6 Punkten stehen die Neusser jetzt auf dem siebten Platz und müssen den Blick nach unten richten. Am kommenden Wochenende steht das schwere Heimspiel gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Eintracht Frankfurt an.