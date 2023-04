Tischtennis In Neukirchen sind die letzten Kreispokale vergeben worden

In der Jungen-19-Klasse setzte sich der hohe Favorit TuRa Büderich klar mit 4:0 gegen das Fusion-Team vom TTC SW Nievenheim durch. Im Jungen-15-Wettbewerb gewannen die Nievenheimer den Titel mit einem 4:1-Erfolg gegen Neukirchen. Im spannendsten Endspiel des Tages, der Begegnung im Jungen 13-Finale, zwischen dem TTC DJK Neukirchen und dem TTV Zons gab es zwar ein klares 4:0 für die Neukirchener, aber die Spieler aus Zons wehrten sich mit allen Kräften und konnten dabei sogar einige Sätze gewinnen, unterlagen aber am Ende recht unglücklich. Zusammen mit der spielfreien Mädchen-13-Mannschaft des TTC DJK Neukirchen qualifizierten sich alle Sieger für die nächste Runde auf Bezirksebene. Zitat des Kreissportwartes Karl-Heinz Seiffert, der auch die Siegerehrung vornahm: „Ich hoffe nur, dass wir auch im nächsten Jahr, diesmal auf der neuen Ebene des Bezirkes, so spannende und auch gut organisierte Endspiele erleben werden.“