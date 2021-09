Fußball : In Jüchen steigt ein frühes Topspiel

Rhein-Kreis Die DJK Gnadental tritt an der Stadionstraße zum Bezirksliga-Duell der Sechs-Punkte-Starter an. TSV Bayer Dormagen ist selbstbewusst.

VfL Jüchen/Garzweiler – DJK Gnadental. Marcel Winkens, Trainer des VfL Jüchen/Garzweiler, kann genauso wie Stefan Pennarz von der DJK Gnadental mit dem Saisonstart zufrieden sein. Beide Mannschaften haben einen hohen Anspruch und wollen in der Tabellenspitze mitmischen. Ein solches Topspiel so früh in der Saison kann sich bereits als richtungweisend herausstellen. Pennarz gefielen die beiden bisherigen Auftritte seiner Mannschaft, jedoch sieht auch er noch Steigerungspotential in seinem Team: „Wir müssen die überflüssigen und späten Gegentore vermeiden, bei einem so starken Kader muss das der Anspruch sein.“ Zu dem starken Kader gehören einige Landesliga-erfahrene Spieler, in Stürmer Andrej Hildenberg konnte der DJK sogar einen Mann vom SC Düsseldorf-West aus der Oberliga verpflichten. Der jetzt schon sehr wichtige Rückkehrer wird im Topspiel gegen den VfL aber urlaubsbedingt fehlen. Für Pennarz jedoch kein Grund zur Sorge: „Unser Kader ist auch in der Breite gut aufgestellt, so dass wir einzelne Ausfälle ohne Qualitätsverlust kompensieren können.“