Handball : Schritt zurück, aber kein Rückschritt

NEUSS Mit der Zweitvertretung des ASV Hamm-Westfalen spielt der Neusser Handballer David Jurisic erstmal nur in der 3. Liga – aber mit Kontakt zu den Profis.

Als die erste Welle der Corona-Pandemie ausbrach spielte David Jurisic noch beim Handball-Regionalligisten Neusser HV. Als die Spielzeit für alle Mannschaften, mit Ausnahme der im Profibereich, vorzeitig beendet wurde, schloss sich der heute 19-Jährige dem Zweitligisten Wilhelmhavener HV an, um weiter Handball spielen zu können. Anfang des Jahres wechselte er nach einem halben Jahr zum VfL Eintracht Hagen , der ebenfalls in der Zweiten Liga beheimatet ist.

Grund dafür war sein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Mönchengladbach. Allerdings war auch dieser Wechsel mit einem enorm hohen Zeitaufwand verbunden, denn zu den Trainingseinheiten von seinem Heimatort Neuss nach Hagen war David Jurisic mindestens 90 Minuten unterwegs. Letztlich wurde der Vertrag zwischen Spieler und Verein Anfang September in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Danach dauerte es nur wenige Tage, bis Jurisic vom mit seinen Profis im Bundesliga-Unterhaus tätigen ASV Hamm-Westfalen kontaktiert wurde. „In Neuss habe ich mich dann mit einem Offiziellen des Vereins getroffen. Er hat mir das Konzept vorgestellt und mir auch schon einen vorbereiteten Vertrag zur Ansicht gegeben“, so der talentierte Linkshänder. „Natürlich haben wir auch über meine Vorstellungen gesprochen, wobei es mir besonders wichtig war, dass Studium und Handball den gleichen Stellenwert besitzen.“ Um Spielpraxis zu sammeln, läuft der Rückraumspieler zunächst für der Drittliga-Vertretung der Westfalen auf, aber stets mit Kontakt zur Zweitliga-Truppe. Daher trainiert er jeweils zwei Mal pro Woche in beiden Teams.