2. Handball-Bundesliga Auswärtsqualitäten des TSV sind gefragt

Was der topbesetzte Kader zu leisten imstande ist, mussten die Dormagener in der Vorbereitung auch schon mal am eigenen Leib erfahren, da setzte es bei einem Testspiel in Lünen eine deutliche 25:34-Niederlage. Und auch mit dem Start in die neue Saison wurden die Westfalen ihrem Anspruch gerecht, gewannen siebenmal in Folge, ehe es Ende Oktober im Duell mit Bietigheim, einem weiteren Titelkandidaten, die erste Niederlage setzte. Inzwischen sind noch zwei weitere hinzugekommen, wobei insbesondere die 26:41-Pleite in Hagen für maximales Erstaunen in der Liga sorgte. „Es gibt zwar Schwankungen nach unten, doch wir müssen aufpassen, dass wir daraus keine falschen Schlüsse ziehen“, betont Matthias Flohr. Denn Fakt ist auch, und das ist ein weiterer triftiger Grund für die Außenseiterrolle der Dormagener, das Hamm in eigener Halle eine Macht ist. Das unterstrich der ASV jüngst nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge mit dem 33:32 gegen Nordhorn, er hat als einziges Team der Liga bislang alle Spiele daheim gewonnen.