Motocross: In Grevenbroich jetzt mit E-Bikes

Neuss

Premiere: Im Rahmen des fünften Laufs zum ADAC MX Cup Nordrhein, der am Wochenende auf der Motocross-Strecke im Tagebaugelände ausgetragen wird, bietet der MSC Grevenbroich erstmals einen Schnupperkurs für 6- bis 11-Jährige auf E-Bikes an. Das Startgeld von fünf Euro wird dem Kinderheim St. Stephanus in Grevenbroich gespendet. In den einzelnen Wettkampfklassen sind viele MSC-Fahrer gemeldet, darunter auch Jan Krug als Führender in der Klasse bis 85ccm.