100 Jahre SV Glehn Fotos vom Steilpass im Festzelt

Zur Feier des 100-jährigen Bestehens hat der SV Glehn am Wochenende ordentlich aufgefahren. Nach dem offiziellen Festakt am Freitag und einer großen Party am Samstag gab sich am Sonntag die Fußballprominenz im Festzelt auf der Sportanlage an der Johannes-Büchner-Straße die Ehre. Kommentator-Legende Tom Bartels, der das von Deutschland gewonnene WM-Endspiel 2014 für die ARD unvergesslich kommentiert hatte, moderierte in Anlehnung an das TV-Original aus dem Privatfernsehen den „Steilpass“. Für ganz viel Expertise sorgten dabei neben den ehemaligen Profis Jens Nowotny, Falko Götz, Claus Reitmeier und Marcel Witeczek auch die ehemalige Kickerin und heutige Medienschaffende Shary Reeves sowie Oliver Mucha, Fußballchef vom Sportinformationsdienst, und der in Epsendorf lebende Tobias Sander von der Spielerberatungsagentur Roof. Glehns Vorsitzender Norbert Jurczyk und der 2. Vorsitzende Jürgen Dressler waren rundum zufrieden mit der Veranstaltung.